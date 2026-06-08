На Сахалине подросток помогал телефонным мошенникам

08 июня 2026, 15:40

СК: 16-летний подросток помогал телефонным аферистам на Сахалине

Фото: istockphoto/Rawf8

В Сахалинской области 16-летнему подростку предъявили обвинение в преступлении в сфере компьютерной информации. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.