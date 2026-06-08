На Сахалине подросток помогал телефонным мошенникам
В Сахалинской области 16-летнему подростку предъявили обвинение в преступлении в сфере компьютерной информации. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Несовершеннолетнему вменяют незаконное использование абонентского терминала для пропуска трафика, совершенное в составе организованной группы. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по региону и подразделения МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
По версии следствия, подросток, находясь в Хабаровске, присоединился к преступной группе, специализировавшейся на телефонном мошенничестве. По указанию сообщников он прибыл в Южно-Сахалинск, где в период с 12 по 25 мая 2026 года установил в арендованной квартире SIM-бокс, ноутбук и роутер. Указанное оборудование позволяло подменять телефонные номера, а также обеспечивать передачу звонков, SMS-сообщений и интернет-трафика. Кроме того, смонтировали устройства для одновременного использования большого числа SIM-карт различных операторов связи.
Предварительная сумма ущерба от противоправной деятельности превысила 10 млн рублей. По ходатайству следователей, суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также: