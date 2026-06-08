«Стреляный воробей»: был ли Филипп Киркоров жертвой мошенников

08 июня 2026, 21:19

Певец Филипп Киркоров попадался на уловки мошенников в молодости

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Известный российский певец Филипп Киркоров признался, что на заре карьеры не раз попадался на уловки мошенников. В кулуарах премии ТЭФИ артист объяснил это недостатком опыта в гастрольной деятельности и шоу-бизнесе.





Теперь же, по словам исполнителя, его сложно обмануть — он называет себя «стреляным воробьем». Поп-король подчеркнул, что его интересы защищают серьезные адвокаты, юридическая компания и правосудие.



