В Химках задержали женщину-курьера мошенников, обокравших местную девушку

08 июня 2026, 17:12

оригинал Фото: istockphoto / Zolnierek

В Химках полицейские задержали женщину-курьера телефонных мошенников, похитивших у девушки более 800 000 рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть обратилась 24-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что ей позвонили из якобы управляющей компании по поводу замены ключей от домофона.

«Незнакомец попросил сообщить СМС-код. После выполнения этой просьбы разговор прекратился. Далее с девушкой связались лжесотрудники Минцифры и правоохранительных органов. Они убедили, что её личный кабинет на портале госуслуг взломан, оформлена доверенность на экстремиста. Чтобы сохранить сбережения и избежать уголовной ответственности, девушке якобы было необходимо передать все деньги для декларирования доверенному лицу. Пострадавшая выполнила инструкции, поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», – отметила Петрова.