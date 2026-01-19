«Сколько грешили»: Эзотерик рассказал, могли ли Меньшов и Алентова встретиться в мире мёртвых

19 января 2026, 19:16

Владимир Меньшов и Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

После смерти актрисы Веры Алентовой, фанаты стали вспоминать их историю с Владимиром Меньшовым. Они прожили вместе почти 60 лет. Их называли одной из самых крепких пар советского и российского кино. Сейчас же зрители уверены, что души актеров встретились на небесах и дальше «плывут по вечности вместе».





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что Владимир Меньшов и Вера Алентова могли встретиться в мире мёртвых, однако здесь есть некоторые нюансы.





«Есть ад и рай. Поэтому все зависит от того, насколько люди грешили в течение жизни, от их души. Если они оба люди добрые, то попадут в свет и друг друга встретят. Мы не можем утверждать, что они встретились, как и не можем утверждать, что кто-то из них попал в рай или ад», — сказал эзотерик.

«Когда живем, мы мертвые — когда умираем, мы рождаемся. Вечность — это жизнь, а временно то, что мы здесь. Это моя философия. На том свете тоже есть наказание, но наша вера — это любовь», — поделился Рзаев.