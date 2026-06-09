«Бывшие эзотерики и целители»: в РФ растет число псевдопсихологов
Психотерапевт Макаров: в РФ сегодня работает более 300 тысяч псевдопсихологов
На сегодняшний день в России работает более 300 тысяч неквалифицированных психологов, которые консультируют людей без соответствующего образования. Об этом в рамках заседания профильной рабочей группы СПЧ рассказал президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров.
По его словам, сейчас наблюдается дефицит грамотных специалистов, в этой связи многие проходят двухнедельные курсы и выдают себя за состоявшихся психологов. Таких экспертов называют «неприсоединившимися».
«Чтобы психолога приняли в профессиональное сообщество, у него должно быть профильное образование, он должен пройти личную терапию и супервизии. Но у них чаще всего нет образования», — приводят «Известия» слова Макарова.
Он подчеркнул, что многие из псевдопсихологов являются бывшими эзотериками и целителями, которые бросают тень на профессиональное сообщество. Тем временем в частном секторе трудятся около 100 тысяч квалифицированных специалистов. Ожидается, что в 2027–2028 годах их количество увеличится до 140–150 тысяч, заключил Макаров.