«Бывшие эзотерики и целители»: в РФ растет число псевдопсихологов

09 июня 2026, 12:17

Психотерапевт Макаров: в РФ сегодня работает более 300 тысяч псевдопсихологов

Фото: iStock/lithiumcloud

На сегодняшний день в России работает более 300 тысяч неквалифицированных психологов, которые консультируют людей без соответствующего образования. Об этом в рамках заседания профильной рабочей группы СПЧ рассказал президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров.





По его словам, сейчас наблюдается дефицит грамотных специалистов, в этой связи многие проходят двухнедельные курсы и выдают себя за состоявшихся психологов. Таких экспертов называют «неприсоединившимися».





«Чтобы психолога приняли в профессиональное сообщество, у него должно быть профильное образование, он должен пройти личную терапию и супервизии. Но у них чаще всего нет образования», — приводят «Известия» слова Макарова.