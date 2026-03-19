«Двойной удар по продовольствию»: Эксперт оценил риски блокировки Ормузского пролива для мировых рынков

Аналитик Холод: по производству удобрений Россия может усилить свои позиции

Ситуация в Ормузском проливе грозит не только энергетическому рынку, но и мировой продовольственной безопасности. Закрытие ключевой транспортной артерии уже привело к остановке значительной части экспорта удобрений из стран Персидского залива и парализовало ввоз продуктов питания в сам регион.





Доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод в беседе с «Радио 1» отметил, что последствия могут затронуть как страны-потребители, так и сами государства Залива.





«Основной удар пришелся на экспорт азотных удобрений из региона. В странах залива, где добывается газ, производство удобрений очень даже развито, и они отгружают довольно-таки много аммиака и карбамида. По некоторым данным, сейчас заперто в заливе уже больше миллиона тонн на кораблях», — сообщил он.

«Им важно, чтобы это было доставлено в срок. Если они заперты, то на поля вовремя они не попадут. Есть агрономические сроки: если вовремя не внести удобрения, это означает, что почти и не внести их», — подчеркнул аналитик.

«Российская Федерация и другие поставщики это закроют. Но это будет сопровождаться повышением цены, потому что будет переориентация поставок. Любое изменение логистики на цену влияет. Для России это ситуация, которая способствует и увеличению экспорта, и укреплению позиций на мировом рынке», — отметил Леонид Холод, добавив, что в текущих обстоятельствах это звучит кощунственно, но констатирует рыночную реальность.

«Магазины полны всякой всячины, но она поставлялась самолетами и морем. Запасы скоропортящихся продуктов практически на исходе. Я боюсь, просто будет повышение цен и серьезное оскудение прилавков», — спрогнозировал Леонид Холод.