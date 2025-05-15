Эксперт назвал удобрения, улучшающие урожайность

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Чтобы улучшить почву, необходимо использовать компост. Об этом рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.
«Это натуральное удобрение можно сделать своими руками из того, что обычно идет в мусор: пищевые отходы, трава, листья, ветки, яичная скорлупа. Всё это со временем перегнивает и превращается в полезный гумус, который подходит почти для любых растений», — пояснил Соколов в беседе с «Известиями».
Он также призвал садоводов не забывать про минеральные удобрения. По словам специалиста, азот необходим для роста зелени, фосфор полезен для корней, а калий — для плодов. При этом Соколов добавил, что важно соблюдать дозировку и не перекармливать растения удобрениями.
В свою очередь адвокат Московской коллегии адвокатов №1, эксперт в сфере земельно-имущественных отношений Денис Кузнецов напомнил дачникам о различных штрафах.
«Самое, на мой взгляд, распространенное в практике нарушение, за которое органы государственной власти реально могут оштрафовать — это самовольный захват земельных участков», — рассказал Кузнецов в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Речь идёт о тех собственниках, которые обносят забором территорию, которая им не принадлежит. Также оштрафовать могут за постройки, пересекающие границы участка или находящиеся за ними. Кроме того, постройку могут признать незаконной даже в пределах границ участка, если земля не предназначена для строительства.
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Элина Позднякова