Садовод назвал вред популярного удобрения в огороде

18 сентября 2025, 13:45

Садовод Туманов: навозом удобрять нельзя из-за болезнетворных бактерий

Фото: iStock/Maksims Grigorjevs

Осень — время наиболее интенсивной работы в огороде, потому что необходимо подготовить растения к заморозкам.





Председатель общественной организации Московский союз садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что удобрять плодовые деревья нужно по-разному, исходя из разновидности культуры.





«Навозом уже давно никто не удобряет. Во-первых, вы его нигде не достанете, а во-вторых, навоз — это не лучшее удобрение, потому что там масса сорняков и болезнетворных бактерий. Его можно применять для того, чтобы закладывать компост, который потом использовать. А непосредственно в почве навоз не нужен», — предупредил эксперт.

«Например, те же самые груши — есть маслянистые и мягкие, а есть другие. Тут самое главное не только трудолюбие, но и знание, потому что вы можете зазря работать и кормить вредителей и жуликов, которые вас с удовольствием обманут в магазине», — сказал Туманов.