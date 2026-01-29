«Единорожные фантазии»: Россиянам рассказали, почему сокращение рабочей недели многодетным может обернуться дискриминацией
Эксперт Кондратович: многодетных родителей не будут брать на работу из-за льгот
Депутаты предлагают позволить многодетным родителям работать не более 30 часов в неделю. Цель — помочь семьям, которые живут в режиме постоянной «суеты». Однако эксперты предупреждают: благая инициатива рискует создать новый вид дискриминации на рынке труда и остаться лишь на бумаге. Вместо полумер они предлагают радикально изменить сам подход к поддержке семей — дать им реальную финансовую свободу и выбор.
Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович в беседе с «Радио 1» заявила, что подобные льготы, не подкреплённые продуманными механизмами, часто работают против тех, кому должны помогать.
«Как думаете, работодатели будут в ладоши хлопать от того, что у них будут появляться многодетные семьи на предприятии? Зачем им брать работника, который будет работать на 10 часов меньше? Многодетные попадут в ловушку, где их просто не будут брать на работу», — сказала она.
Кондратович напомнила, что даже существующие меры поддержки (право многодетного родителя самому выбирать время отпуска) — уже создают для работодателя «особые условия». Новое сокращение рабочего времени, по её мнению, лишь усугубит ситуацию, сделав многодетных «неинтересной кадровой единицей». Вместо «половинчатых» инициатив эксперт предлагает принципиально иной путь, основанный не на создании новых ограничений, а на предоставлении семьям реальной свободы выбора и финансовой опоры.
«Нужно кардинально пересмотреть систему пособий. Сейчас, чтобы получить поддержку, семьям часто приходится «доказывать, что ты нищий». Вместо этого, помощь должна быть безусловной для многодетных родителей. Такой подход создаст устойчивую систему. Один из родителей сможет полноценно заниматься домом и детьми, имея достойное финансовое подспорье», — объяснила эксперт.
По ее словам, если один из родителей захочет профессионально реализоваться, у него будет возможность выйти на неполный день или удалённую работу — уже не из-за безысходности, а по собственному желанию.