«Серьезная нагрузка»: Россиянкам рассказали, зачем во время беременности посещать психолога

29 января 2026, 14:20

Психолог Колосова: беременность женщины — изменение жизни всей семьи

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

С 1 июля беременные женщины по полису ОМС могут получить две обязательные консультации психолога. Раньше к специалисту направляли лишь при явных проблемах, теперь — для профилактики. Почему поддержка нужна даже в радостный период ожидания ребёнка, как отличить нормальную усталость от тревожных симптомов и не нарваться на шарлатана?





Кандидат психологических наук Светлана Колосова в беседе с «Радио 1» заявила, что беременность — это не только время счастья, но и больших изменений. Это признание того, что вынашивание ребёнка — серьезная психологическая нагрузка, с которой лучше работать заранее.





«Любая женщина сталкивается со стрессом и миллионом возникающих вопросов, которые вызывают тревогу. Работа психолога сегодня — это часть комплексной помощи, где все специалисты (гинеколог, эндокринолог) действуют сообща. А сами консультации носят гибкий характер: рекомендованное врачом время первого визита и возможность получить больше двух сеансов при необходимости», — объяснила она.

«При серьёзных симптомах или «игре гормонов» лучше сразу обращаться за помощью. Не стоит этого бояться. Нужно доверять совету лечащего врача», — сказала психолог.

«Обращение за психологической помощью — не слабость, а разумная забота о себе и будущем ребёнке. Потому что это судьба не только мамы, а всей семьи», — резюмировала собеседница.