Стало известно, на сколько вырастет с февраля маткапитал на первого ребенка

29 января 2026, 15:17

Мишустин: маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 730 тысяч рублей

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Председатель Правительства России Михаил Мишустин объявил о повышении материнского капитала на первого ребенка. С 1 февраля 2026 года сумма составит 730 тысяч рублей. Эта мера направлена на поддержку семей и улучшение их финансового положения. Об этом пишет РИА Новости.