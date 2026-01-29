Стало известно, на сколько вырастет с февраля маткапитал на первого ребенка
Председатель Правительства России Михаил Мишустин объявил о повышении материнского капитала на первого ребенка. С 1 февраля 2026 года сумма составит 730 тысяч рублей. Эта мера направлена на поддержку семей и улучшение их финансового положения. Об этом пишет РИА Новости.
Материнский капитал доступен семьям при рождении или усыновлении первенца с 1 января 2020 года по 31 декабря 2030 года. Сертификат можно использовать для различных нужд, таких как улучшение жилищных условий, образование детей и формирование накопительной части пенсии матери.
С 1 февраля 2026 года размер маткапитала увеличится на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. Однако некоторые цели станут доступны только после достижения ребенком трехлетнего возраста. Это касается, например, ежемесячных выплат на детей.
Таким образом, новые изменения в программе материнского капитала обещают помочь многим семьям улучшить свое финансовое положение и обеспечить будущее своих детей.
