Россияне начали активно скупать зимние спорттовары на фоне снегопадов

29 января 2026, 14:56

Фото: iStock/sergeyryzhov

Россияне начали активно покупать товары для зимних видов спорта с приходом морозов и снегопадов. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса «Мегамаркет».





Отмечается, что в январе 2026 года спрос на зимние товары увеличился в шесть раз по сравнению с ноябрем и декабрем прошлого года, а на тюбинги, коньки и санки — в три раза.



Лидерами по объему продаж зимних спорттоваров традиционно являются Москва и Подмосковье. На столичный регион приходится более 60% всех продаж. Также в топ-3 вошли Петербург и Краснодарский край.





«Январские снегопады показали, что зимние развлечения становятся важной частью семейного досуга. Мужчины выбирают не только снаряжение для себя, но и развлечения для детей — совместный активный отдых на свежем воздухе продолжает набирать популярность», — рассказали в «Мегамаркете» Москве 24.

«Сегодня к вечеру снег закончится. И температура пойдёт вниз. Минимальная температура в пятницу будет достигать -19...-16 °С, а в субботу по региону возможно и -25...-20 °С», — уточнил синоптик.