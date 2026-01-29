Россияне начали активно скупать зимние спорттовары на фоне снегопадов
Россияне начали активно покупать товары для зимних видов спорта с приходом морозов и снегопадов. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса «Мегамаркет».
Отмечается, что в январе 2026 года спрос на зимние товары увеличился в шесть раз по сравнению с ноябрем и декабрем прошлого года, а на тюбинги, коньки и санки — в три раза.
Лидерами по объему продаж зимних спорттоваров традиционно являются Москва и Подмосковье. На столичный регион приходится более 60% всех продаж. Также в топ-3 вошли Петербург и Краснодарский край.
«Январские снегопады показали, что зимние развлечения становятся важной частью семейного досуга. Мужчины выбирают не только снаряжение для себя, но и развлечения для детей — совместный активный отдых на свежем воздухе продолжает набирать популярность», — рассказали в «Мегамаркете» Москве 24.
Тем временем в столичном регионе прошли мощные снегопады, а на предстоящих выходных ожидаются 25-градусные морозы, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Сегодня к вечеру снег закончится. И температура пойдёт вниз. Минимальная температура в пятницу будет достигать -19...-16 °С, а в субботу по региону возможно и -25...-20 °С», — уточнил синоптик.
Однако холоднее всего будет в воскресенье. Так, ночью столбики термометров покажут до -25 °С, днем выглянет солнце, а температура составит порядка -20...-15 °С. А в понедельник и вторник морозы в Москве немного ослабнут и вновь пойдет снег, заключил Шувалов.