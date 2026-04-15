«Единственный шанс»: Россиянам рассказали, кому и зачем нужен донор костного мозга

15 апреля 2026, 15:57

Врач Тен: донор костного мозга может стать единственным шансом на жизнь

В отличие от донорства крови, которое ассоциируется с травмами и экстренными операциями, пересадка костного мозга нужна не при внешних повреждениях, а при «поломке» самой системы кроветворения.





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики «Видновской клинической больницы» Зарема Тен в беседе с «Радио 1» объяснила, почему без донора такие пациенты обречены и какие заболевания оставляют им единственный шанс на жизнь.





«Костный мозг — это некий завод внутри наших костей. Он производит эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Если завод ломается, спасти может только пересадка здорового костного мозга от другого человека», — пояснила она.

«Ещё одно состояние — апластическая анемия: завод просто останавливается и не вырабатывает клетки в достаточном количестве. У детишек бывают тяжёлые врождённые иммунодефициты, когда они рождаются без нормальной защиты от инфекции. И конечно, лимфомы. Без донора костного мозга эти пациенты обречены», — подчеркнуда Тэн.