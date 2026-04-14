Достижения.рф

В Доме правительства Московской области проведут донорскую акцию

оригинал Фото: istockphoto.com/Ratana21

Акция по сбору донорской крови состоится в Доме правительства Московской области в Красногорске в понедельник, 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Принять участие в акции сможет любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.

«Акция станет не только вкладом в обеспечение пациентов Московской области донорской кровью, но и образцом единства и активной гражданской позиции команды губернатора региона», — отмечается в сообщении.
Мероприятие будет проходить с девяти утра до часа дня в холле -3 этажа Дома правительства региона и в Мобильном комплексе заготовки крови.

Отмечается, что такие акции проводятся ежегодно.

Ранее сообщалось, что с начала года в Подмосковье донорскую кровь и её компоненты сдали около 30 тысяч человек.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0