В Доме правительства Московской области проведут донорскую акцию
Акция по сбору донорской крови состоится в Доме правительства Московской области в Красногорске в понедельник, 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Принять участие в акции сможет любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.
«Акция станет не только вкладом в обеспечение пациентов Московской области донорской кровью, но и образцом единства и активной гражданской позиции команды губернатора региона», — отмечается в сообщении.Мероприятие будет проходить с девяти утра до часа дня в холле -3 этажа Дома правительства региона и в Мобильном комплексе заготовки крови.
Отмечается, что такие акции проводятся ежегодно.
Ранее сообщалось, что с начала года в Подмосковье донорскую кровь и её компоненты сдали около 30 тысяч человек.