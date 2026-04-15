Россиянки стали чаще рожать «для себя» от доноров из-за разочарования в мужчинах
Россиянки стали чаще рожать «для себя» от доноров. Спрос на искусственное оплодотворение увеличился на 50% за последние четыре года. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Явление, известное как «соло-материнство», отличается от статуса «мать-одиночка» тем, что женщина самостоятельно принимает решение воспитывать детей без помощи партнёра.
Несколько московских клиник репродуктивной медицины сообщили, что услуга донорства стала востребованной среди одиноких здоровых женщин. Преимущественно это россиянки в возрасте от 30 до 45 лет, которые не нашли подходящего партнёра для создания семьи. Сотрудники клиник описывают «соло-мам» как женщин с хорошим финансовым положением, часто занятых карьерой. Многие из них пережили болезненные отношения с мужчинами, включая измены, насилие и эмоциональную отстранённость партнёра.
Социолог Светлана Гришаева объясняет, что причины такого явления связаны с недоверием к окружающим, страхом потерять ребёнка при разводе и тенденцией к индивидуализму, то есть стремлением к полной независимости от внешних ресурсов. Однако психологи выражают обеспокоенность по поводу соло-материнства. Психолог Ольга Королева отмечает, что это может привести к неосознанной обиде и чувству вины у матери через несколько лет, вызванному «самоотверженным принесением себя в жертву во благо ребёнка».
