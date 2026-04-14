В Подмосковье с начала года впервые стали донорами около 4000 человек

14 апреля 2026, 13:45

Более четырёх тысяч новых доноров крови и её компонентов появились в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Сдать кровь в Подмосковье можно в областном Центре или его филиалах, а также в ходе выездных донорских акций.





«Донорское движение в Московской области активно развивается, к нему присоединяются всё больше новых участников. При этом значительная часть доноров сдаёт кровь и её компоненты безвозмездно, исключительно из желания помочь другим», — отметил зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.