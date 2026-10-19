«Единственный сценарий»: Психолог назвал действие, без которого невозможно двигаться вперед

19 октября 2026, 14:41

Психолог Шамсутдинов: без признания проблемы невозможно двигаться вперед

Фото: iStock/Mirjana Pusicic

Признать проблему — значит сделать первый шаг к её решению. Но у этого шага есть обратная сторона: риск застрять в бесконечном самокопании, снова и снова объясняя себе, «как всё плохо», и ожидая, что одно лишь понимание всё исправит. Как не превратить честность с собой в ловушку и почему отрицание обходится дороже признания?





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» отметил, что признание проблемы — необходимый шаг. Но у него есть обратная сторона: риск превратить его в бесконечное самокопание.





«Есть риск превратить признание в бесконечное самокопание: снова и снова рассказывать, как всё плохо, искать окончательное объяснение каждому поступку и ждать, что понимание само по себе всё исправит», — предупредил он.

«"Оттолкнуться от проблемы" — значит признать её отправной точкой, но не конечным определением себя. Проблема есть. Она влияет на жизнь. Но она не исчерпывает человека и не диктует единственный возможный сценарий. Признание — не приговор, а описание, которое само по себе меняет точку выбора. В конечном счёте оно возвращает себе настоящий смысл — не сдаться, а перестать тратить силы на поддержание иллюзии. И это уже начало движения», — объяснил Шамсутдинов.

«Пока проблема отрицается, человек тратит силы не только на неё, но и на поддержание версии, что её нет. Это дорого обходится. И часто именно здесь терапия начинает быть полезной: не с поиска правильного решения, а с возможности наконец точно назвать происходящее», — резюмировал психолог.