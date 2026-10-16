Психолог дала неочевидное объяснение изменившегося отношения мужчин к женщинам
Психолог Кэтрин Хиггинс рассказала, что молодые мужчины все чаще стали придерживаться антиженских взглядов. Об этом пишет издание Metro.
Специалист поделилась результатами опроса, проведенного в Великобритании, который показал, что 36 процентов мужчин младше 30 лет предпочитают традиционный уклад семьи, где представитель сильного пола играет ключевую роль в принятии решений. Хиггинс отметила, что в то же время 90 процентов молодых женщин за прошедший год сталкивались с сексистскими проявлениями.
По словам психолога, на такие взгляды мужчин влияют экономические проблемы, нестабильность на рынке труда и трудности с приобретением жилья. Однако, как подчеркнула она, изменилось и отношение женщин к мужчинам. Они стали менее зависимыми от молодых людей и чаще разрывают отношения, в которых их не считают равными партнерами. Неудивительно, что мужчины ощущают снижение своего контроля над отношениями с женщинами по сравнению с предыдущими поколениями, заключила специалист.
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