Психолог дала неочевидное объяснение изменившегося отношения мужчин к женщинам

16 октября 2026, 11:55

Психолог Хиггинс: На отношение мужчин к женщинам влияют экономические трудности

Фото: iStock/Drazen Zigic

Психолог Кэтрин Хиггинс рассказала, что молодые мужчины все чаще стали придерживаться антиженских взглядов. Об этом пишет издание Metro.