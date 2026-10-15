Психолог назвала упражнение, помогающее испытывать счастье постоянно

15 октября 2026, 13:58

Психолог Аванесян: счастье можно прокачать, как мышцу

Фото: Istock/Koldunova_Anna

Мы привыкли думать о счастье как о пункте назначения — точке на карте, до которой нужно дойти, доплыть, доехать. Мы строим маршруты, составляем планы, ставим дедлайны: закончу университет, получу повышение, перееду в другой город — и тогда начнется оно, настоящее. Но стоит добраться до заветной отметки, как происходит странное: радость, которую мы так ждали, быстро тускнеет, растворяется в повседневности и оставляет после себя лишь легкое недоумение. Неужели это всё?





Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что счастье — это навык, который можно сформировать.





«Его можно прокачать, как мышцу», — добавила она и предложила свою технику.

Практика «День счастья»: