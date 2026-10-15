Психолог назвала упражнение, помогающее испытывать счастье постоянно
Психолог Аванесян: счастье можно прокачать, как мышцу
Мы привыкли думать о счастье как о пункте назначения — точке на карте, до которой нужно дойти, доплыть, доехать. Мы строим маршруты, составляем планы, ставим дедлайны: закончу университет, получу повышение, перееду в другой город — и тогда начнется оно, настоящее. Но стоит добраться до заветной отметки, как происходит странное: радость, которую мы так ждали, быстро тускнеет, растворяется в повседневности и оставляет после себя лишь легкое недоумение. Неужели это всё?
Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что счастье — это навык, который можно сформировать.
«Его можно прокачать, как мышцу», — добавила она и предложила свою технику.
Практика «День счастья»:
- Выберите день на этой неделе;
- Заранее наметьте 3–5 маленьких действий, которые радуют именно вас, а не для галочки;
- Втечение дня задавайте себе вопросы: «Что я сейчас чувствую?», «О чём думаю?», «За что я благодарен(на)?»;
- Вечером запишите 3 момента, когда было тепло, спокойно или радостно.