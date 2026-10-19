«Прервали восстановление»: Психолог назвала главные причины отеков

19 октября 2026, 13:14

Психолог Касимова: стресс и недостаток сна провоцируют отеки

Фото: iStock/megaflopp

Отечное лицо, мешки под глазами и тяжесть в ногах — главные враги красоты и хорошего самочувствия. Но можно ли бороться с ними только косметикой? Специалисты отмечают, что зачастую проблемы находятся намного глубже.





Психолог, телесно-ориентированный терапевт София Касимова в беседе с «Радио 1» рассказала: когда человек живёт в хроническом стрессе — например, мирится с конфликтным начальством на работе или находится в напряжённых отношениях с супругом, — его психике необходимо длительное восстановление, на которое обычно не хватает времени.





«В современной психосоматике тело восстанавливается следующим образом: ночью организм воду накапливает, чтобы "переработать" напряжение прошедшего дня, а потом вода уходит естественным образом — это часть восстановления после стресса», — сказала она.

«Но причин для возникновения отёков хватает и без психосоматики. Одна из них — утренние привычки: отсутствие завтрака и кофе на ходу по пути на работу. То есть, вероятно, вы живёте не по своему хронотипу, и ваш режим не подходит вашей гормональной системе. Во время пробуждения ваш организм ещё спит, а тело не хочет есть. Поэтому вы пьёте кофе, чтобы проснуться», — объяснила психолог.