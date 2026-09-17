«Единство ценностей»: Психолог объяснила, как общая фамилия влияет на брак

17 сентября 2026, 14:12

Психолог Кардиакос: общая фамилия означает единство ценностей в браке

Фото: Istock/LuckyBusiness

Исследование Института демографических и семейных исследований показало: супруги с общей фамилией живут в браке около 12 лет до развода, а с разными — всего 8–10. Расстаются такие пары примерно на 50% чаще, причём тенденция наблюдается во всех возрастных группах.





Психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» отметила, что у этой статистики есть глубокое психологическое объяснение.





«Когда у супругов общая фамилия, в семье создается "мы-концепция". Есть что-то общее, помимо интересов и прочего. В системной психологии есть понятие причастности к системе. Через одну фамилию эта причастность становится как будто бы крепче», — сказала она.

«Второй механизм — "цена выхода". Когда супруги хотят развестись, им придётся менять фамилию, переоформлять документы. Это подсознательно тормозит процесс. И одновременно делает более символичным расставание. Мы чётче проживаем разделение, когда снова возвращаемся к своей фамилии», — объяснила психолог.