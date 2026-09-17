17 сентября 2026, 12:30

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Социологи отмечают, что уровень счастья в России остаётся стабильно высоким даже в кризисные времена. Но почему при этом многие люди называют себя несчастными, а наличие благополучия не всегда делает человека жизнерадостным?





Содержание Почему погоня за счастьем даёт обратный эффект Четыре составляющие счастливой жизни Что такое счастье? Можно ли быть счастливым прямо сейчас Как чаще замечать счастливые моменты Счастье как способ проживать жизнь



Ответ на этот и другие вопросы специалисты центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина и Глеб Слобин разбирают в подкасте «Включи психолога» Студии Р1. Послушать полный выпуск можно по ссылке.



Почему погоня за счастьем даёт обратный эффект

«Когда человек стремится быть счастливым, всё время думает про счастье, возникает тот самый парадокс — счастье не наступает, а всё больше наступает ощущение несчастья», — объясняет Щанкина.

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Четыре составляющие счастливой жизни

эмоциональный баланс;

отношение человека к самому себе;

качество взаимоотношений с окружающими;

чувство осмысленности собственной жизни.

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Что такое счастье?

«Счастье — это единство с чем-то важным: с другим человеком, с родиной, с Богом, с делом жизни. Но это не слияние, а именно целостное ощущение себя», — передаёт его позицию Наталия.

Можно ли быть счастливым прямо сейчас

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«Когда человек на пике счастья, он себя не анализирует. Он внутри этого переживания».

«Чем больше в моей жизни таких пиковых моментов, тем субъективно лучше я воспринимаю свою жизнь в целом», — объясняет результаты его исследований Щанкина.

Как чаще замечать счастливые моменты

Фото: iStock/Carlo Prearo

Счастье как способ проживать жизнь