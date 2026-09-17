«Уровень счастья высокий, а люди несчастны»: психологи объяснили, как научиться радоваться жизни
Социологи отмечают, что уровень счастья в России остаётся стабильно высоким даже в кризисные времена. Но почему при этом многие люди называют себя несчастными, а наличие благополучия не всегда делает человека жизнерадостным?
Ответ на этот и другие вопросы специалисты центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина и Глеб Слобин разбирают в подкасте «Включи психолога» Студии Р1. Послушать полный выпуск можно по ссылке.
Почему погоня за счастьем даёт обратный эффект
С точки зрения психологии счастье не имеет единого определения. Исследователи рассматривают его как многогранное переживание, а некоторые специалисты и вовсе не относят его к чувствам. Именно здесь возникает один из главных парадоксов.
«Когда человек стремится быть счастливым, всё время думает про счастье, возникает тот самый парадокс — счастье не наступает, а всё больше наступает ощущение несчастья», — объясняет Щанкина.
Такой эффект называют парадоксом гедонизма. Получается, что постоянное стремление найти счастье способно, напротив, отдалять желаемое состояние. Чем больше человек концентрируется на необходимости быть счастливым, тем сильнее он замечает отсутствие этого ощущения.
Четыре составляющие счастливой жизни
Психологи выделяют несколько факторов, из которых складывается субъективное ощущение счастья. Среди них:
- эмоциональный баланс;
- отношение человека к самому себе;
- качество взаимоотношений с окружающими;
- чувство осмысленности собственной жизни.
Эмоциональный баланс предполагает, что положительные эмоции должны несколько преобладать над отрицательными. Важную роль играет и способность принимать и ценить себя: такое отношение способно влиять на общее восприятие жизни.
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Не менее значимы отношения с другими людьми. Близкие, друзья и коллеги могут быть важной опорой для человека. Еще одна составляющая — понимание того, ради чего человек живёт и в чём видит смысл своего существования.
Что такое счастье?
Культуролог Андрей Макаров, изучающий феномен счастья, предлагает смотреть на него иначе. По его мнению, речь идет не столько о конкретных эмоциях, сколько об ощущении единства с чем-то значимым.
«Счастье — это единство с чем-то важным: с другим человеком, с родиной, с Богом, с делом жизни. Но это не слияние, а именно целостное ощущение себя», — передаёт его позицию Наталия.
При этом представление о счастье меняется с возрастом. Детское счастье связано прежде всего с непосредственным переживанием происходящего здесь и сейчас. Взрослое счастье становится более осмысленным и теснее связано с пониманием собственной жизни.
Можно ли быть счастливым прямо сейчас
Макаров считает, что человек способен в полной мере осознать счастье уже после того, как оно произошло. В таком случае счастливый период воспринимается как своеобразный «потерянный рай»: понимание того, что человек был счастлив, приходит позднее.
Глеб Слобин с этим подходом согласен не полностью:
«Когда человек на пике счастья, он себя не анализирует. Он внутри этого переживания».
В разговоре также появляется понятие пиковых состояний. Датский исследователь, психотерапевт и бывший спортсмен изучал переживания спортсменов после триумфа и разработал так называемое пиковое интервью — метод, позволяющий культивировать подобные состояния.
«Чем больше в моей жизни таких пиковых моментов, тем субъективно лучше я воспринимаю свою жизнь в целом», — объясняет результаты его исследований Щанкина.
Как чаще замечать счастливые моменты
Психологи предлагают не превращать поиск счастья в самоцель. Вместо этого можно оценить собственную жизнь по четырём основным направлениям: эмоциональному балансу, отношению к себе, отношениям с окружающими и ощущению осмысленности. Если один из этих пунктов заметно проседает, именно на него можно обратить внимание в первую очередь.
Еще один подход заключается в поиске не постоянной эйфории, а единения с чем-то действительно важным. Это может быть другой человек, любимое дело, родина или вера. Счастье в таком понимании связано не с бесконечным потоком ярких эмоций, а с ощущением внутренней целостности.
Отдельное место занимает воспоминание о пиковых состояниях. Можно возвращаться мыслями к моментам, когда человек испытывал настоящую гордость за себя или переживал особенно яркие события. Такие воспоминания, согласно приведенному в подкасте подходу, помогают укреплять ощущение того, что жизнь в целом хороша.
При этом непосредственно в момент сильного переживания необязательно пытаться его анализировать. Если человек находится внутри счастливого состояния, достаточно просто проживать его. Осмысление происходящего может прийти позднее.
Счастье как способ проживать жизнь
Счастье в представленном психологическом подходе не выглядит конечной точкой, которой однажды можно достичь и навсегда сохранить. Это многомерное переживание, связанное с отношением к себе, отношениями с другими людьми, осмысленностью жизни и способностью замечать особенные моменты.
«Уровень счастья остаётся стабильно высоким даже в кризисы» — эта статистика говорит не о том, что всё хорошо, а о том, что человек способен адаптироваться и находить опору даже в трудные времена.
Поэтому постоянная погоня за счастьем может оказаться не самым эффективным способом его обрести. Гораздо важнее создавать такую жизнь, в которой появляется пространство для чувства целостности, значимых отношений, смысла и ярких переживаний. И тогда осознание собственного счастья может прийти неожиданно — когда человек оглянется назад или заметит это состояние прямо сейчас.