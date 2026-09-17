Психолог объяснил, почему супруги сохраняют разные фамилии после свадьбы

17 сентября 2026, 09:46

Психолог Гарифуллин: Общая фамилия не делает брак крепче

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Психолог, доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета Расмиль Гарифуллин считает, что отказ от фамилии супруга не говорит о непрочности брака. По его оценке, совпадение фамилий не влияет напрямую на близость и доверие в паре.