Психолог объяснил, почему супруги сохраняют разные фамилии после свадьбы
Психолог, доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета Расмиль Гарифуллин считает, что отказ от фамилии супруга не говорит о непрочности брака. По его оценке, совпадение фамилий не влияет напрямую на близость и доверие в паре.
В беседе с Life.ru специалист рассказал, что решение часто связано с личными и практическими причинами. Женщина может не менять фамилию из-за профессиональной репутации, известного рода или семейного капитала, связанного с её именем.
Гарифуллин отметил, что в его практике встречались пары, где мужчина не придавал значения этому вопросу. Иногда супруги с самого начала не воспринимают отношения как долгосрочные. В иных случаях фамилия невесты имеет большую ценность для карьеры, бизнеса и социального статуса.
По словам психолога, молодые люди всё чаще обсуждают этот вопрос до регистрации брака. Распространение незарегистрированных отношений показывает, что смена фамилии для многих перестала служить обязательной частью семейного союза.
Эксперт не нашёл исследований, подтверждающих связь между общей фамилией и прочностью отношений. Гораздо важнее, по его мнению, совместные планы, повседневное взаимодействие и уважение между партнёрами.
При этом одна фамилия способна стать символом принятия семьи мужа или жены. Однако такой шаг нередко имеет вполне прикладной смысл. Мужчина, например, может взять фамилию супруги, если за ней стоит влиятельная или известная семья.
Психолог призвал не принуждать партнёра к смене документов. Он считает, что подобное решение должно возникать без давления — на основе доверия и договорённости внутри семьи.
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