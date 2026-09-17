17 сентября 2026, 09:39

Психолог Нацева предупредила о риске утраты самостоятельности из-за советов ИИ

Фото: iStock/Alexander Sikov

Международный эксперт по психологии Стояна Нацева заявила, что регулярное обращение к нейросетям за советами способно ослабить навык самостоятельного выбора. По ее словам, опасность возникает в момент, когда человек ждет от алгоритма готового решения вместо анализа собственных обстоятельств.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что ИИ уместно применять для поиска вариантов и проверки аргументов. Однако привычка спрашивать у программы, менять ли работу, как строить отношения или куда вложить средства, постепенно переносит ответственность за жизнь на внешний авторитет.



Нацева отметила, что человеку часто тяжело мириться с неопределенностью. Особенно остро это ощущается перед важным шагом, когда хочется получить четкую инструкцию и гарантию правильности выбора.





«Разница кажется небольшой, но психологически она огромна. Человеку трудно переносить неопределенность, а когда решение действительно важно, особенно хочется найти кого-то, кто скажет: "Делай так. Это правильно"», — пояснила психолог.