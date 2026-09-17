Психолог Нацева предупредила о риске утраты самостоятельности из-за советов ИИ
Международный эксперт по психологии Стояна Нацева заявила, что регулярное обращение к нейросетям за советами способно ослабить навык самостоятельного выбора. По ее словам, опасность возникает в момент, когда человек ждет от алгоритма готового решения вместо анализа собственных обстоятельств.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что ИИ уместно применять для поиска вариантов и проверки аргументов. Однако привычка спрашивать у программы, менять ли работу, как строить отношения или куда вложить средства, постепенно переносит ответственность за жизнь на внешний авторитет.
Нацева отметила, что человеку часто тяжело мириться с неопределенностью. Особенно остро это ощущается перед важным шагом, когда хочется получить четкую инструкцию и гарантию правильности выбора.
«Разница кажется небольшой, но психологически она огромна. Человеку трудно переносить неопределенность, а когда решение действительно важно, особенно хочется найти кого-то, кто скажет: "Делай так. Это правильно"», — пояснила психолог.
Прежде люди чаще искали подобную опору у близких, коллег или родителей. Сейчас эту роль все чаще берет на себя искусственный интеллект. При таком подходе пользователь рискует лишить себя опыта: сомнений, оценки рисков и принятия последствий собственного решения.
Эксперт обратила внимание, что нейросеть нередко поддерживает исходную позицию собеседника. Если человек уже склоняется к расставанию, он способен получить от ИИ убедительный перечень причин завершить отношения, не разобравшись в истинных мотивах.
По мнению Нацевой, полезнее задавать себе непростые вопросы: хочется ли действительно уйти или есть надежда изменить партнера, почему похожие сценарии повторяются в личной жизни. Искусственный интеллект не знает полного контекста, не видит реакций собеседника и не отвечает за последствия своих рекомендаций.
Психолог посоветовала использовать ИИ как помощника для критического разбора ситуации: просить альтернативные сценарии, искать уязвимости в своих доводах и проверять первоначальные выводы.