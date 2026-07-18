«Ее выписали с рвотой, а документы исчезли»: мать умершей после операции девушки требует наказать хирурга. Врач отрицает вину
Мать умершей пациентки Наталья рассказала о смерти дочери после резекции желудка в августе 2025 года. Женщина считает, что врачи допустили нарушения при подготовке к операции и во время послеоперационного наблюдения. Девушка хотела похудеть, улучшить самочувствие и в будущем родить ребенка. Перед хирургическим вмешательством обследование выявило язву желудка. Наталья просила дочь сначала обратиться к гастроэнтерологу и пройти лечение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Врач предложил лечить язву перед операциейПо словам Натальи, хирург взялся лечить язву самостоятельно. Он выписал препараты на десять дней, после чего сообщил, что удалит пораженный участок во время резекции. Операцию Алине сделали в первых числах августа. Уже через пять дней девушку отпустили домой. В этот период ее беспокоила сильная рвота. Назначенные лекарства и щадящая диета не помогли. Семья связывалась с хирургом, однако тот называл такое состояние нормальной реакцией после вмешательства.
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Девушка попала в реанимацию через три неделиСамочувствие пациентки продолжало ухудшаться. 29 августа ее доставили в стационар в прекоматозном состоянии. Врачи направили Алину в реанимацию, затем приняли решение провести диагностическую операцию. Во время вмешательства у девушки остановилось сердце. Медики пытались восстановить его работу, но спасти пациентку не удалось. Она умерла.
Родные усомнились в материалах экспертизыНаталья утверждает, что язва желудка входит в перечень противопоказаний к подобной операции. При изучении экспертных документов она не нашла результатов ФГДС, где врачи зафиксировали язвенное поражение. Мать погибшей предполагает, что часть медицинских бумаг могли заменить. Родные не согласились и с выводами судебно-медицинских экспертов. Спустя четыре месяца специалисты назвали причиной смерти панкреатит и не установили связи между резекцией, лечением и гибелью девушки.
«Мне не нужны деньги. Я хочу, чтобы врач больше никому не причинил вреда. Алину уже не вернуть, но отстранение от практики, возможно, спасет чью-то жизнь», — заявила Наталья.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии и оценивают действия врача. Часть 2 статьи 109 УК РФ предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.