18 июля 2026, 03:07

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Мать умершей пациентки Наталья рассказала о смерти дочери после резекции желудка в августе 2025 года. Женщина считает, что врачи допустили нарушения при подготовке к операции и во время послеоперационного наблюдения. Девушка хотела похудеть, улучшить самочувствие и в будущем родить ребенка. Перед хирургическим вмешательством обследование выявило язву желудка. Наталья просила дочь сначала обратиться к гастроэнтерологу и пройти лечение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Врач предложил лечить язву перед операцией Девушка попала в реанимацию через три недели Родные усомнились в материалах экспертизы

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«Мне не нужны деньги. Я хочу, чтобы врач больше никому не причинил вреда. Алину уже не вернуть, но отстранение от практики, возможно, спасет чью-то жизнь», — заявила Наталья.