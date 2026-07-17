Дачника убило высоковольтным проводом в Тверской области

17 июля 2026, 11:32

SHOT: Высоковольтный провод оборвал жизнь дачника в Тверской области

Фото: iStock/Soumen Hazra

Мужчину убило высоковольтным проводом, который упал возле его дачи после урагана в Тверской области. Об этом пишет SHOT.