Дачника убило высоковольтным проводом в Тверской области
Мужчину убило высоковольтным проводом, который упал возле его дачи после урагана в Тверской области. Об этом пишет SHOT.
12 июля Владимир вместе с семьёй находился на даче в селе Выдропужск. Внезапно поднялся сильный ветер, который повредил линию электропередачи. Один из проводов упал прямо перед домом, где в это время находилась вся семья. После окончания шторма супруги сразу же обратились в коммунальные службы с просьбой обесточить линию и огородить территорию. Однако, по их словам, за несколько дней никто так и не приехал, чтобы устранить проблему.
Однажды, как рассказали близкие Владимира, он вышел на улицу, не обратив внимания на провод, и случайно наступил на него. Мощный удар током мгновенно оборвал его жизнь. Семья утверждает, что тело мужчины пролежало под дождём несколько часов, прежде чем наконец прибыли специалисты, обесточили линию и начали расследование. На месте также работали сотрудники полиции.
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