17 июля 2026, 14:35

В городе Луга мужчина провалился в дупло клена и просидел там больше суток

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасатели в Ленинградской области вызволили из дупла клена россиянина, который туда провалился и просидел более суток. Об этом проинформировал региональный комитет правопорядка и безопасности.