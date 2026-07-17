Мужчина провалился в дупло клена и просидел там больше суток
Спасатели в Ленинградской области вызволили из дупла клена россиянина, который туда провалился и просидел более суток. Об этом проинформировал региональный комитет правопорядка и безопасности.
Утром в пятницу экстренные службы получили сообщение о происшествии. Мужчина упал в дупло клёна, расположенное примерно в четырёх метрах над землёй и имеющее глубину около двух метров, рядом с одним из домов на улице Гагарина в Луге.
Пострадавший провёл в дупле более суток, не имея возможности самостоятельно выбраться. Пожарные быстро начали спасательные работы: они спилили мешающие ветви и создали безопасный путь к россиянину. В 11:00, используя верёвочное оборудование, спасатели успешно спустили мужчину 1991 года рождения на землю.
По данным комитета, пострадавшего осмотрела бригада скорой помощи. Госпитализация не потребовалась. Причины, побудившие местного жителя забраться туда, остаются неясными.
Читайте также: