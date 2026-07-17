В Приморье возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих на стройке
Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих на стройплощадке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.
Трагедия разыгралась 16 июля на объекте по улице Адмирала Невельского. Мужчины находились внутри фасадного подъёмника, когда стальные канаты не выдержали нагрузки и лопнули — механизм рухнул с высоты около 66 метров. По предварительной версии, к обрыву тросов привело нарушение правил безопасности со стороны одного из сотрудников коммерческой организации-субподрядчика.
Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать пострадавших, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Оба мужчины погибли. В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей, а также беседуют с лицами, ответственными за организацию работ.
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