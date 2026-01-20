Эффект «гиалуронового шара»: Косметолог объяснила, почему филлеры не спасают от старости
Косметолог Разбежкина: филлеры не спасают от старости
В погоне за молодостью многие возлагают на филлеры неоправданно высокие надежды, считая их универсальным решением для возрастных изменений. Эти средства обещают мгновенное омоложение, но социальные сети пестрят фотографиями с обезображенными результатами.
Врач-косметолог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» объяснила, что процедура с филлерами имеет четкие границы применения, и их нарушение ведет к печально известному эффекту «гиалуронового шара».
«Основная задача филлеров — восполнить утраченный объем в тканях. Но когда речь заходит не о дефиците, а о провисании (птозе), инъекции бессильны. Опасность в том, что пациенты часто не видят этой разницы и просят «добавить еще», а некомпетентный косметолог идет у них на поводу. Мы получаем гиалуроновый шар, на нем нет морщин, но красиво это не смотрится», — сказала она.
По словам эксперта, несмотря на риски, популярность филлеров остается высокой во многом благодаря их обратимости. Неудачный результат или простое изменение желаний можно скорректировать с помощью инъекций специального фермента.
«Это фермент, который за 20 минут превращает филлер в воду. Однако это отдельная и недешевая медицинская манипуляция, которая сама по себе может вызвать аллергическую реакцию, что объясняет, почему процент накачавших гораздо больше, чем процент сдувших», — отметила Разбежкина.
Таким образом, безопасность и эстетика результата целиком зависят от компетенции, вкуса и медицинской ответственности того, в чьи руки вы отдаете свое лицо.