Эффект «гиалуронового шара»: Косметолог объяснила, почему филлеры не спасают от старости

20 января 2026, 18:49

Косметолог Разбежкина: филлеры не спасают от старости

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

В погоне за молодостью многие возлагают на филлеры неоправданно высокие надежды, считая их универсальным решением для возрастных изменений. Эти средства обещают мгновенное омоложение, но социальные сети пестрят фотографиями с обезображенными результатами.





Врач-косметолог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» объяснила, что процедура с филлерами имеет четкие границы применения, и их нарушение ведет к печально известному эффекту «гиалуронового шара».





«Основная задача филлеров — восполнить утраченный объем в тканях. Но когда речь заходит не о дефиците, а о провисании (птозе), инъекции бессильны. Опасность в том, что пациенты часто не видят этой разницы и просят «добавить еще», а некомпетентный косметолог идет у них на поводу. Мы получаем гиалуроновый шар, на нем нет морщин, но красиво это не смотрится», — сказала она.

«Это фермент, который за 20 минут превращает филлер в воду. Однако это отдельная и недешевая медицинская манипуляция, которая сама по себе может вызвать аллергическую реакцию, что объясняет, почему процент накачавших гораздо больше, чем процент сдувших», — отметила Разбежкина.