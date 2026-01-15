Достижения.рф

«Ухудшение состояния волос и ногтей»: Нутрициолог перечислила витамины, необходимые организму зимой

Нутрициолог Ляшенко: нехватка витаминов может тревожно о себе сообщать
Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Зима – время года, когда наш организм нуждается в дополнительной поддержке. Холод, короткий световой день и недостаток свежих фруктов и овощей могут привести к дефициту витаминов и минералов. Зимой главной проблемой получения витаминов из пищи является то, что большинство из них разрушается при долгом хранении и воздействии температуры.



Нутрициолог, косметолог-эстетист, эксперт компании EGENY Марина Ляшенко в беседе с «Радио 1» рассказала, какие витамины особенно необходимы людям зимой, чтобы поддерживать свой иммунитет.

  • Витамин D
Особенно актуально для жителей серверных районов и средней полосы России. Из-за его дефицита в организме нарушается обмен кальция и фосфора, отвечающих за состояние костной ткани, зубов, снижается иммунитет. Недостаток витамина может проявляться хронической усталостью, болями в мышцах и костях, судорогами.

«Для восполнения витамина в организме следует включать в рацион жирную рыбу, яйца, печень трески. Впрочем, при значимом дефиците изменения структуры питания будет недостаточно, необходимо, после консультации с врачом, добавлять курс витаминов или пищевых добавок», — сказала она.

  • Цинк
Он играет важную роль в обновлении клеток кожи и выработке коллагена, участвует в синтезе нейромедиаторов, отвечающих за настроение, память и концентрацию. Организм не может вырабатывать цинк самостоятельно, необходимо получать его с пищей или дополнять рацион добавками в случае недостатка.

«Цинк содержится в продуктах животного происхождения (устрицы, говядина, печень, морепродукты, птица), семенах и орехах (тыквенные, кунжут, кедровые, миндаль), бобовых (горох, чечевица), цельнозерновых (овсянка, отруби) и молочных продуктах, а также в темном шоколаде. Лидеры по содержанию цинка – устрицы, семена тыквы и кунжута, говядина и печень», — добавила эксперт.

  • Железо
Оно необходимо для производства гемоглобина — белка, переносящего кислород в крови. Симптомами проявления дефицита железа являются утомляемость, головокружения, бледность, шелушение, сухость кожных покровов, ухудшение состояния ногтей и волос. Снижение гемоглобина, выявляемое простым клиническим анализом крови, может говорить о дефиците железа, но как именно его следует компенсировать, скажет только врач.

«В профилактических целях важно соблюдать правильный рацион питания, включая в него красное мясо, печень, морепродукты, яйца. Следует обратить внимание, что достаточно часто проблема не в рационе питания, а в усвоении тех или иных микроэлементов. Поэтому при тревожных симптомах важно не заниматься самолечением, а проконсультироваться с нутрициологом», — посоветовала Ляшенко.

Анастасия Панченко

