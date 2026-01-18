«Напальчники»: Регина Тодоренко раскрыла свой способ борьбы с отёками на лице

18 января 2026, 12:11

Регина Тодоренко рассказала о своих методах поддержания формы и тонуса кожи

Регина Тодоренко (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Актриса и телеведущая Регина Тодоренко рассказала о методах, которые помогают ей поддерживать внешность. В личном блоге Регина сообщила, что предпочитает обходиться без радикальных процедур.





Звезда за короткий срок восстановила форму после третьих родов. Основой она называет питание и физнагрузки. Сначала Тодоренко практиковала дыхательные техники, прогулки и йогу, а уже затем перешла к интенсивным тренировкам.



Ещё два важных элемента её рутины — интервальное голодание и массаж лица. Несколько лет назад актриса показывала, как косметолог делает буккальный массаж. Эта процедура укрепляет мышцы скул и щёк. Сейчас телеведущая часто выполняет массаж самостоятельно. Она использует специальные рельефные напальчники. Этот метод помогает ей бороться с отёками на лице.

«Спасаю своё уставшее, недоспавшее лицо», — написала Регина.