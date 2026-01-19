Косметолог оценила, сколько украденных денег Тимошенко могла отдать за бьюти-услуги

19 января 2026, 07:08

Юлия Тимошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)

16 января 65-летняя глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась в суде, и ее внешний вид привлек внимание общественности. Врач-косметолог Марият Мухина оценила в беседе с Life.ru комплекс процедур, к которому с большой вероятностью прибегает политик.





По мнению эксперта, Тимошенко может полагаться на хирургические вмешательства и инъекционные методики, чтобы сохранять визуальную «свежесть».



Инъекционная часть её бьюти-рутина скорее всего включает филлеры в губы, скулы и под глаза, а также ботокс. Однако коррекция филлеров со временем становится необходима и создает эффект небольшой отечности.





«Фулл-фейс Тимошенко, учитывая, что она делала это на протяжении всей жизни, изначально не требовал больших вложений относительно ценовой политики», — цитирует Life.ru косметолога.