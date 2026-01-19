Косметолог оценила, сколько украденных денег Тимошенко могла отдать за бьюти-услуги
16 января 65-летняя глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась в суде, и ее внешний вид привлек внимание общественности. Врач-косметолог Марият Мухина оценила в беседе с Life.ru комплекс процедур, к которому с большой вероятностью прибегает политик.
По мнению эксперта, Тимошенко может полагаться на хирургические вмешательства и инъекционные методики, чтобы сохранять визуальную «свежесть».
Инъекционная часть её бьюти-рутина скорее всего включает филлеры в губы, скулы и под глаза, а также ботокс. Однако коррекция филлеров со временем становится необходима и создает эффект небольшой отечности.
Также для омоложения могли использоваться хирургические методы подтяжки нижней части лица и коррекции зоны вокруг глаз. Помимо этого, Тимошенко, вероятно, регулярно проходит аппаратные процедуры — радиочастотный игольчатый лифтинг, лазерные шлифовки и смас-лифтинг.
«Фулл-фейс Тимошенко, учитывая, что она делала это на протяжении всей жизни, изначально не требовал больших вложений относительно ценовой политики», — цитирует Life.ru косметолога.Но с течением времени ситуация изменилась. Ежегодные затраты на комплекс процедур политика, по оценке Мухиной, могут достигать двух миллионов рублей только на инъекции. Еще около 250–300 тысяч рублей должно уходить на регулярные салонные уходы, включающие в себя массажи, пилинги и маски.
