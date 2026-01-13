«Эффект огурца»: Диетолог объяснила, почему после праздников не хочется здоровой еды

13 января 2026, 18:34

Диетолог Макарова: чтобы восстановить вес, нужно убрать усилители вкуса

Фото: Istock/Steve Lalich

После новогоднего гастрономического марафона обычная гречка или вареная куриная грудка кажутся безвкусными, а рука так и тянется к колбасе или остаткам оливье. В чем причина?





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» объяснила, что усилители вкуса «глушат» наши рецепторы и вызывают привыкание.





«Праздничная еда — это очень калорийные блюда с большим количеством соли, сахара, соусов и усилителей вкуса. Когда мы это всё едим, у нас закрываются вкусовые рецепторы. То есть они становятся невосприимчивы к натуральным продуктам», — сказала она.