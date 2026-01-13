«Эффект огурца»: Диетолог объяснила, почему после праздников не хочется здоровой еды
Диетолог Макарова: чтобы восстановить вес, нужно убрать усилители вкуса
После новогоднего гастрономического марафона обычная гречка или вареная куриная грудка кажутся безвкусными, а рука так и тянется к колбасе или остаткам оливье. В чем причина?
Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» объяснила, что усилители вкуса «глушат» наши рецепторы и вызывают привыкание.
«Праздничная еда — это очень калорийные блюда с большим количеством соли, сахара, соусов и усилителей вкуса. Когда мы это всё едим, у нас закрываются вкусовые рецепторы. То есть они становятся невосприимчивы к натуральным продуктам», — сказала она.
Чтобы наглядно это ощутить, Алла предлагает провести простой, но показательный «тест на натуральность».
«Съешьте кусочек натурального продукта (огурец, морковь, отварное мясо без соли) и почувствуйте вкус. После этого сразу съедайте кусочек продукта с усилителем вкуса. И сразу после этого снова съешьте кусочек натурального — он покажется намного более нейтральным и слабоощутимым по вкусу», — поделилась эксперт.
Алла Макарова порекомендовала постепенно снижать количество соли, соусов и полуфабрикатов в рационе.