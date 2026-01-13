«Отёк, а не жир»: Нутрициолог объяснила, как привести себя в форму после новогодних каникул

13 января 2026, 18:12

Нутрициолог Макарова: часть набранного веса в праздники — это задержка жидкости

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Вернуться к рабочим будням после долгих каникул сложно не только морально, но и физически. Многие замечают, что любимая одежда сидит теснее. Но не спешите объявлять голодовку и корить себя.





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» заявила, что часть набранного веса — это не лишний жир, а задержка жидкости.





«По большей части это отек. В среднем организм может наращивать от 30 до 50 грамм внутреннего жира в день, а все остальное — отечность. И от нее можно быстро избавиться», — сказала она.