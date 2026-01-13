«Отёк, а не жир»: Нутрициолог объяснила, как привести себя в форму после новогодних каникул
Нутрициолог Макарова: часть набранного веса в праздники — это задержка жидкости
Вернуться к рабочим будням после долгих каникул сложно не только морально, но и физически. Многие замечают, что любимая одежда сидит теснее. Но не спешите объявлять голодовку и корить себя.
Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» заявила, что часть набранного веса — это не лишний жир, а задержка жидкости.
«По большей части это отек. В среднем организм может наращивать от 30 до 50 грамм внутреннего жира в день, а все остальное — отечность. И от нее можно быстро избавиться», — сказала она.
По словам эксперта, первое и главное правило восстановления — наладить питьевой режим, ведь в праздничной суматохе мы часто путаем жажду с голодом.
Пошаговый план восстановления питания:
- Водный баланс: начинайте постепенно, добавляя по одному стакану в день, чтобы выйти на норму 30-40 мл на килограмм веса. Основной объем лучше выпивать в первой половине дня.
- Режим: замените хаотичные перекусы на три основных приёма пищи (завтрак, обед, ужин) и, если нужно, один-два полезных перекуса.
- «Ноль калорий» между едой: между приемами пищи — только вода, чай или черный кофе без добавок.
Алла Макарова добавила, что, следуя этим несложным принципам, можно быстро снять отечность, наладить метаболизм и почувствовать легкость без изнурительных диет.