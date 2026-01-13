Диетолог раскрыла, как наладить режим питания после новогодних праздников

13 января 2026, 17:03

Диетолог Соломатина: в постпраздничный рацион стоит включить клетчатку и белок

Фото: iStock/nensuria

После праздничных каникул возвращаться к сбалансированному режиму питания стоит постепенно. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.





Она отметила, что нельзя устраивать разгрузочные дни и садиться на диеты, поскольку такие жесткие меры могут привести к еще большему набору веса.





«Плавный выход из углеводной комы более полезен для здоровья. Он должен быть приближен к праздничному режиму питания, но быть другим по содержанию. Желудок привык за эти дни к объему, который нужно поддерживать овощами и супами», — сказала Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

«В том числе ведёт к предожирению, ожирению или сахарному диабету II типа. При этом стоит отметить, что избыток такого сахара ещё и провоцирует неинфекционные воспаления, которые лежат в основе достаточно большого количества заболеваний», — пояснила врач.