Диетолог раскрыла, как наладить режим питания после новогодних праздников
Диетолог Соломатина: в постпраздничный рацион стоит включить клетчатку и белок
После праздничных каникул возвращаться к сбалансированному режиму питания стоит постепенно. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
Она отметила, что нельзя устраивать разгрузочные дни и садиться на диеты, поскольку такие жесткие меры могут привести к еще большему набору веса.
«Плавный выход из углеводной комы более полезен для здоровья. Он должен быть приближен к праздничному режиму питания, но быть другим по содержанию. Желудок привык за эти дни к объему, который нужно поддерживать овощами и супами», — сказала Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».
По ее словам, в постпраздничный рацион стоит включить клетчатку и белок, а крупы лучше заменить на овощи и квашеную капусту. Кроме того, важно пить достаточное количество воды. Диетолог добавила, что вовсе не обязательно полностью отказываться от сладкого.
В свою очередь врач-диетолог Наталья Лазуренко в беседе с RT предупредила, что чрезмерное употребление сахара может привести к набору лишнего веса и развитию различных заболеваний.
«В том числе ведёт к предожирению, ожирению или сахарному диабету II типа. При этом стоит отметить, что избыток такого сахара ещё и провоцирует неинфекционные воспаления, которые лежат в основе достаточно большого количества заболеваний», — пояснила врач.
В качестве примера она привела остеоартроз.