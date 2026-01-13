Доктор Мясников назвал продукт, который должен быть в рационе у каждого
Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам включить в рацион квашеную капусту. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По словам доктора, квашеная капуста — универсальный продукт, подходящий для употребления в любое время суток. Её польза не зависит от времени приёма, и она может стать отличным решением, когда нет желания или возможности полноценно позавтракать. Мясников отметил, что даже небольшое количество этого продукта способно пробудить аппетит и подготовить организм к следующей трапезе.
В качестве примера врач привел ситуацию, когда утром человек спешит и не испытывает голода. В таких случаях, по его мнению, квашеная капуста будет удобным и доступным вариантом, её легко взять с собой. После употребления этого продукта аппетит обычно возвращается, что позволяет продолжить завтрак, добавил эксперт.
Мясников подытожил, что квашеная капуста обладает «целым вагоном пользы».
