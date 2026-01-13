Доктор Мясников назвал продукт, который должен быть в рационе у каждого

13 января 2026, 17:08

Врач Мясников посоветовал россиянам включить в рацион квашеную капусту

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам включить в рацион квашеную капусту. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».