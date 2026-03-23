Ефимов день 24 марта: почему наши предки клали в карман мелочь и боялись трогать котят, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 24 марта отмечается Ефимов день. Название праздник получил в честь святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чья память чтится православной церковью в эту дату. На Руси считали, что именно с этого времени природа окончательно пробуждается: начинается движение сока в березах, возвращаются из теплых краев зяблики и чибисы, а в лесу впервые подает голос кукушка. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе Ефимова дня — переплетение древних славянских представлений о пробуждающейся природе и церковного почитания святителя Евфимия Новгородского. Наши предки верили, что 24 марта весна «всполашивает утреннюю зарю» и дает голос кукушке — птице, которую славяне считали вещей, связанной с богиней жизни и смерти. С приходом христианства эти природные наблюдения не исчезли, но обрели новый смысл, соединившись с памятью святого.
Святитель Евфимий родился в Новгороде в семье священника Михея и жены его Анны. Родители долгое время не могли иметь детей и дали обет посвятить первенца Богу. В 15 лет будущий архиепископ принял монашеский постриг в Николо-Вяжищском монастыре.
В 1429 году Евфимия избрали архиепископом Новгородским. За годы служения он прославился добродетельной жизнью и усердными трудами: восстанавливал храмы после страшных пожаров 1431 и 1442 годов, заботился о переписке церковных книг, богато украсил Софийский собор. Скончался святитель 11 марта (по старому стилю) 1458 года в Лисицком монастыре. На его теле после смерти нашли железные вериги, которые приносили исцеление. Мощи святителя почивают в Николо-Вяжищском монастыре под Новгородом. Канонизирован Евфимий был на втором Макарьевском соборе в 1549 году. Православные верующие молятся святому о здравии, о помощи в трудах и укреплении в вере.
Традиции дняВ Ефимов день жизнь на селе кипела. Предки верили, что любое дело, начатое в эту пору, будет удачным.
На Руси считалось, что именно с этого дня начинается активное движение сока в березах. Семьи выходили в лес, чтобы запастись целебным напитком. Березовый сок почитали как средство, восстанавливающее силы после долгой зимы, исцеляющее боли в желудке и суставах.
Если день выдавался теплым, хозяева начинали готовить землю к посевной: рыхлили почву, вносили удобрения, проверяли исправность инструментов. Считалось, что чем больше успеешь сделать в этот день, тем богаче будет урожай.
Заслышав первый весенний крик кукушки, наши предки спешили позвенеть монетами в кармане. «Брякнешь деньгами — они и водиться будут», — говорили в народе. Этот обычай должен был привлечь достаток в дом на весь год.
Молодые девушки собирались компаниями и уходили в лес, чтобы «поплакать под кукушку». Считалось, что слезы, пролитые в этот день, избавят от будущих печалей. Если плакать в одиночестве — вся жизнь пройдет в слезах, а если с подругами — выплачешь свое одиночество и скоро встретишь суженого.
Народные запретыПредки строго соблюдали запреты этого дня, веря, что их нарушение может навлечь беду.
- Нельзя ругаться с родителями и близкими. Считалось, что ссора в этот день затянется надолго, а виновник конфликта может тяжело заболеть;
- Не трогать котят и не забирать их у кошки. Даже погладить маленького котенка считалось дурной приметой — к безденежью и проблемам с родственниками;
- Не давать обещаний. Любое слово, сказанное в этот день, могло обернуться неисполненным обещанием;
- Не желать здоровья вслух. Даже обычное «здравствуйте» старались не произносить — верили, что так можно отдать свое здоровье другому;
- Не спрашивать у кукушки, сколько осталось жить. Такое любопытство, по поверьям, навлекало болезни;
- Не выбрасывать старые вещи. Это предвещало нищету и разорение;
- Беременным не давать взаймы яйца и не выносить их на продажу. Считалось, что это может навредить будущему ребенку;
- Не оставлять детей у родственников. По примете, дитя, оставленное без матери в этот день, вырастет капризным и плаксивым.
Приметы
- Если к концу марта холода заканчиваются — лето будет теплым;
- Если на поля выбегают мыши — год будет неурожайным;
- Вороны каркают — к ненастью;
- Грачи высоко летают и стремительно опускаются на землю — к дождю;
- Жаворонки прилетели — к скорому потеплению;
- Если до Ефимова дня не прилетели грачи и утки — морозы затянутся;
- Лебеди расселись на прудах — жди скорого тепла.