ЕГЭ больше не главное? В России хотят резко изменить правила поступления в вузы

08 июля 2026, 15:26

Научный сотрудник Илюхин: выбор между ЕГЭ и экзаменом вуза усложнит поступление

Фото: iStock/sengchoy

В России предложили изменить правила приёма в вузы, разрешив абитуриентам самим выбирать, по каким результатам проходить конкурсный отбор — ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых вузом. Такая мера ставит под вопрос доступность поступления для ребят из регионов и размывает саму логику единого экзамена. При этом масштаб проблемы невелик: за пределами творческих и спортивных направлений дополнительные испытания проводят лишь несколько вузов.





Старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин в беседе с «Радио 1» пояснил, что дополнительные вступительные испытания нужны там, где одних результатов по школьным предметам не хватает. Речь идет прежде всего о творческих и спортивных специальностях, где важно проверить физическую подготовку, музыкальные способности или актерское мастерство.



Он отметил, что такие экзамены затрагивают узкий круг направлений и небольшое число учебных заведений. По его словам, за пределами творческой и спортивной сферы этим правом пользуются всего семь-восемь вузов, да и то не по всем программам.





«Их ввели не ради замены ЕГЭ, а ради более точного отбора. Вузы хотели сильнее различать уровень абитуриентов, а не создавать второй равноправный маршрут поступления», — подчеркнул Илюхин.

«Возникает и вопрос доступности. Если школьник живет на Дальнем Востоке, он должен ехать в Москву на внутренний экзамен? Или вуз сам организует площадки в регионах?» — сказал он.

«Мы слишком часто говорим именно о подготовке к ЕГЭ. На первый план должны выходить знания по предмету. Экзамен — это финал, а не главная цель обучения», — отметил Илюхин.