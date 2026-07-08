ЕГЭ больше не главное? В России хотят резко изменить правила поступления в вузы
В России предложили изменить правила приёма в вузы, разрешив абитуриентам самим выбирать, по каким результатам проходить конкурсный отбор — ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых вузом. Такая мера ставит под вопрос доступность поступления для ребят из регионов и размывает саму логику единого экзамена. При этом масштаб проблемы невелик: за пределами творческих и спортивных направлений дополнительные испытания проводят лишь несколько вузов.
Старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин в беседе с «Радио 1» пояснил, что дополнительные вступительные испытания нужны там, где одних результатов по школьным предметам не хватает. Речь идет прежде всего о творческих и спортивных специальностях, где важно проверить физическую подготовку, музыкальные способности или актерское мастерство.
Он отметил, что такие экзамены затрагивают узкий круг направлений и небольшое число учебных заведений. По его словам, за пределами творческой и спортивной сферы этим правом пользуются всего семь-восемь вузов, да и то не по всем программам.
«Их ввели не ради замены ЕГЭ, а ради более точного отбора. Вузы хотели сильнее различать уровень абитуриентов, а не создавать второй равноправный маршрут поступления», — подчеркнул Илюхин.
Эксперт считает, что новая схема может запутать выпускников. Им придется решать, какой формат выбрать и где шансов больше. Вместо упрощения система получит новый источник тревоги.
«Возникает и вопрос доступности. Если школьник живет на Дальнем Востоке, он должен ехать в Москву на внутренний экзамен? Или вуз сам организует площадки в регионах?» — сказал он.
Илюхин добавил, что подготовка к таким испытаниям потребует дополнительных усилий. Найти программы и примеры заданий для внутренних экзаменов часто труднее, чем материалы по ЕГЭ. Из-за этого нагрузка на выпускника может только вырасти. По мнению эксперта, при таком подходе частично теряется и смысл единого госэкзамена. ЕГЭ задумывали как общий и понятный механизм отбора, а появление параллельного пути меняет сам принцип системы.
«Мы слишком часто говорим именно о подготовке к ЕГЭ. На первый план должны выходить знания по предмету. Экзамен — это финал, а не главная цель обучения», — отметил Илюхин.
Он напомнил, что правила приема и формат ЕГЭ публикуют заранее, чтобы школьники успели сориентироваться и спокойно выбрать предметы. Поэтому любые изменения, по его оценке, нужно вводить постепенно и без резких шагов. Самое важное — не ломать систему рывком. Это и станет настоящим стрессом для всех, заключил эксперт.