Синоптик раскрыла, когда в Москве прекратятся дожди

08 июля 2026, 13:47

Синоптик Позднякова: дожди в Москве прекратятся в середине июля

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В ближайшее время в столичном регионе прогнозируются проливные дожди, которые закончатся только в середине июля. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, в воскресенье, 12 июля, в Москве и Подмосковье ожидаются наиболее интенсивные осадки. Тем не менее в ближайшие дни погода будет облачная с прояснениями, а дожди будут кратковременными.





«Период относительно комфортной погоды, скорее всего, придется с середины июля, и, во всяком случае, до 22 числа она будет солнечная и теплая. Температура днем может быть +22...+25 °С, ночью +15…+18 °С», — уточнила Позднякова в разговоре с изданием «Абзац».

«Не исключено и развитие грозовой деятельности на фоне прогретого воздуха. К выходным будет больше облаков, а температура воздуха в дневные часы не превысит +22...+24 °С», — заключила Позднякова.