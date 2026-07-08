В американском штате произошла вспышка диареи

08 июля 2026, 13:21

People: Вызвавший вспышку внезапной диареи в США источник пока не установлен

Фото: iStock/peterscode

В американском штате Мичиган зафиксировали резкий рост случаев заражения паразитом, которое сопровождается кишечной инфекцией и тяжелой диареей. Об этом информирует People со ссылкой на местные органы здравоохранения.