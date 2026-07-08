В американском штате произошла вспышка диареи
В американском штате Мичиган зафиксировали резкий рост случаев заражения паразитом, которое сопровождается кишечной инфекцией и тяжелой диареей. Об этом информирует People со ссылкой на местные органы здравоохранения.
Согласно данным экспертов, число инфицированных в регионе увеличилось до 572 человек. Однако источник распространения инфекции, вызвавший эпидемию, пока не выявлен. Известно, что паразит Cyclospora чаще всего проникает в организм через зараженные продукты питания или воду, преимущественно через свежие овощи, зелень и фрукты.
Основным признаком заболевания является частая водянистая диарея, которая характеризуется как особенно интенсивная и неожиданная. Кроме того, пациенты могут испытывать боли и спазмы в животе, метеоризм, снижение аппетита, тошноту и общую слабость. Без медицинского вмешательства диарея может продолжаться несколько недель.
Специалисты утверждают, что инфекция, как правило, не несет угрозы для жизни, но может вызвать обезвоживание, особенно у детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Для предотвращения заболевания врачи рекомендуют тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением, а также соблюдать правила гигиены при приготовлении и хранении пищи.
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