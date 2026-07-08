В Новосибирске установят новые светофоры на участках с наиболее сложной обстановкой

08 июля 2026, 14:13

Автоинструктор Воронов: новые светофоры сделают движение в Новосибирске безопаснее

Фото: iStock/monticelllo

В Новосибирске до конца года установят светофоры на участках с наиболее сложной дорожной обстановкой. Об этом рассказал автоинструктор Сергей Воронов.





Ранее глава города сообщил, что всего будет установлено 15 новых светофорных объектов. Еще три действующих будут модернизированы. В разговоре с Om1 Новосибирск Воронов уточнил, что некоторые пешеходные переходы, многополосные дороги и нерегулируемые перекрестки действительно необходимо обеспечить светофорами. Однако это скажется на скорости движения транспорта.





«Добавление новых светофоров, в целом ряде мест замедлит существующее движение автомобилей, но это плата за повышенную безопасность на дороге. Автомобилистам надо понять, что скорость движения по дорогам населенных пунктов и далее будет снижаться в целях безопасности», — подчеркнул эксперт.