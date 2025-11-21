Егор Кончаловский рассказал о выходе нового фильма «Авиатор»: Хабенский, Стычкин, Пегова и другие звезды. Как прошла премьера?

21 ноября 2025, 17:55

Режиссер Кончаловский: в новом фильме «Авиатор» есть глубина и сложность

В кинотеатре «Октябрь» состоялась главная премьера фильма «Авиатор» — масштабной экранизации одноименного романа Евгения Водолазкина, которую осуществил режиссер Егор Кончаловский. Картину, которую уже называют знаковым событием в культурной жизни страны, в числе первых увидели Константин Эрнст, Леонид Якубович, Сергей Шакуров и другие известные личности.





Режиссер Егор Кончаловский рассказал «Радио 1», что доволен результатом и премьера прошла хорошо.





«Работа над фильмом заняла два с половиной года — невероятно долгий срок по современным меркам. Слава богу, у нас была возможность, вдумчиво и спокойно работать над фильмом: сделать 20 редакций сценария, два месяца провести с актерскими пробами и потратить 56 смен», — сказал он.

«Роман Евгения Водолазкина очень интересен, многослоен, сложен и достаточно проблематичен для кинопостановки, не все можно легко поставить, но, вроде бы, нам удалось. Спасибо Евгению, он всегда был рядом, был оперативен и понимал, что кино — это другой вид искусства».

«Все артисты, которые у нас снимаются, — это актеры большие и состоявшиеся. Они знали, что мы снимаем глубокий фильм. Я очень надеюсь и почти уверен, что зритель получит удовольствие и пищу для размышления. Эта кинокартина сделает вас немножко лучше», — прокомментировал Кончаловский.

