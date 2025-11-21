«Может сыграть даже маршала Жукова»: Кинокритик о лучшей актрисе 2025 года Марии Ароновой

21 ноября 2025, 17:01

Кинокритик Шпагин: Мария Аронова может сыграть генерала Жукова

Мария Аронова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал список лучших актеров и актрис 2025 года. Сергей Безруков возглавил рейтинг среди мужчин. Тремя лучшими актрисами уходящего года стали: Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд.





Киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» заявил, что Мария Аронова представляет в российском кинематографе уникальный феномен — актрису, чья мощь и масштаб дарования не уступают величайшим актерам-мужчинам, таким как Михаил Ульянов.





«Победа Ароновой в народном голосовании - приятная неожиданность, так как обычно побеждают актрисы с модельной внешностью. Однако ее работа в сериале "Батальон" явлется высочайчиш профессионализмом. Она меня снесла своим темпераментом. Я никогда не видел, чтобы женщины играли так по-мужски», — восхитился он.

«Она даже прячет свой бомбовый, невероятный, маршельский, генеральский мужской темперамент. Это крайне редкое явление. Она, например, может сыграть даже Маршала Жукова. То есть это нереальная мощь, атомная бомба абсолютно», — отметил Шпагин.