«Растолстевший и наглый»: Кинокритик раскрыл феномен Александра Петрова

20 ноября 2025, 18:45

Кинокритик Шпагин: Александр Петров растолстел и стал играть лучше

Александр Петров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты ежегодного исследования о лучших актерах российского кинематографа. В список «лучших» оказался Александр Петров.





Киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» заявил, что Александр Петров из хорошего актёра превратился в замечательного.





«Он, правда, растолстел. Но играть стал намного лучше. Он по-прежнему остается секс-символом в России, и я долго не мог разгадать его загадку. А, оказалось, его феномен в дерзости и наглости. ТО есть от идет "от противного". Он тот, кто цепляет на удочку да в одну минуточку ведет в скромный уголок, и это цепляет. Успех Петрова строится не на классической красоте, а на аудитории «дерзкого» и уверенного в себе героя, что и стало его уникальной нишей», — объяснил он.

«Например, моя мама его просто не воспринимает в любовных ролях, ей плохо становится. Он неприятен», — пояснил собеседник.