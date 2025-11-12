Эколог назвал двух главных врагов коммунальных служб
Ежедневно мы, не задумываясь, совершаем действия, которые могут привести к серьезным авариям в коммунальной системе и нанести ущерб экологии. Одна из самых вредных и распространенных бытовых привычек — отправлять в унитаз то, что ему не предназначено. Насколько опасно выбрасывать влажные салфетки и остатки пищи в канализацию?
Заместитель председателя Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области, координатор платформы «Экологичное Подмосковье» Олег Балаев в беседе с «Радио 1» заявил, что главным врагом коммунальщиков и экологов уже много лет остаются влажные салфетки. И эта проблема имеет двойной эффект: она вредит и трубам в наших домах, и окружающей среде.
«Срок разложения салфеток — от 50 до 500 лет. Переработать их, учитывая загрязненность, фактически невозможно. Поэтому это очень вредная история», — пояснил Олег Балаев.
Он подчеркнул, что даже так называемые биоразлагаемые аналоги не являются панацеей, так как их использование пока не стало массовым, а воздействие на природу все равно остается негативным.
«Салфетки не растворяются, как туалетная бумага, а скапливаются в трубах, создавая плотные засоры. Это приводит к тому, что сточные воды могут вернуться обратно в квартиры. На очистных сооружениях они также вызывают серьезные аварии, особенно с учетом износа части инфраструктуры», — объяснил эколог.
Второй по популярности, по мнению Балаева, не менее опасной ошибкой являются пищевые отходы. Они нарушают хрупкий биологический баланс, который является основой работы современных очистных станций.
«Лучше ничего лишнего не выкидывать. В канализацию должна попадать только вода и туалетная бумага, которая быстро разлагается. Все остальное должно отправляться в мусорное ведро», — резюмировал собеседник.