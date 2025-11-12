Эколог назвал двух главных врагов коммунальных служб

12 ноября 2025, 16:02

Эколог Балаев: влажные салфетки — главный враг коммунальщиков

Фото: iStock/Umida Kamalova

Ежедневно мы, не задумываясь, совершаем действия, которые могут привести к серьезным авариям в коммунальной системе и нанести ущерб экологии. Одна из самых вредных и распространенных бытовых привычек — отправлять в унитаз то, что ему не предназначено. Насколько опасно выбрасывать влажные салфетки и остатки пищи в канализацию?





Заместитель председателя Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области, координатор платформы «Экологичное Подмосковье» Олег Балаев в беседе с «Радио 1» заявил, что главным врагом коммунальщиков и экологов уже много лет остаются влажные салфетки. И эта проблема имеет двойной эффект: она вредит и трубам в наших домах, и окружающей среде.





«Срок разложения салфеток — от 50 до 500 лет. Переработать их, учитывая загрязненность, фактически невозможно. Поэтому это очень вредная история», — пояснил Олег Балаев.

«Салфетки не растворяются, как туалетная бумага, а скапливаются в трубах, создавая плотные засоры. Это приводит к тому, что сточные воды могут вернуться обратно в квартиры. На очистных сооружениях они также вызывают серьезные аварии, особенно с учетом износа части инфраструктуры», — объяснил эколог.

«Лучше ничего лишнего не выкидывать. В канализацию должна попадать только вода и туалетная бумага, которая быстро разлагается. Все остальное должно отправляться в мусорное ведро», — резюмировал собеседник.