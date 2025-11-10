Кадры необычного обитателя египетского моря появились в Сети
На рыбном рынке Хургады в Египте покупатели сфотографировали морскую обитательницу, внешне напоминающую смесь крокодила и рыбы. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Широкая голова, приплюснутое тело и тонкие крокодильи зубы привели в замешательство посетителей рынка. Выяснилось, что рыбак выловил диковинное существо на глубине около 40 метров.
«Рыба‑крокодил» или «спящая рыба» (местное название) обитает на морском дне и использует хитрую стратегию охоты, частично зарываясь в песок, чтобы замаскироваться и неожиданно напасть на мелких подводных жителей.
Ихтиолог Ашраф Садик из Института океанографии Хургады отметил, что этот вид играет важную роль в поддержании экологического равновесия на дне Средиземного моря. При этом рыба не ядовита и не представляет угрозы для человека.
