Кадры необычного обитателя египетского моря появились в Сети

10 ноября 2025, 04:39

«Рыбу-крокодила» обнаружили покупатели на египетском рынке

Фото: Telegram / @rentv_news

На рыбном рынке Хургады в Египте покупатели сфотографировали морскую обитательницу, внешне напоминающую смесь крокодила и рыбы. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.