Какой пруд расчистят в 2026 году — решат жители Подмосковья

10 ноября 2025, 14:51

На портале «Добродел» стартовало голосование — выбор водоемов для расчистки в 2026 году по программе Губернатора Московской области «100 прудов и озер». Отдать свой голос можно до 10 декабря 2025 года, сообщили в подмосковном Минэкологии.





Жители Московской области сами определяют, какие пруды и озера обновить в первую очередь. Для этого необходимо выбрать свой муниципалитет, найти нужный водоем в списке и проголосовать, авторизовавшись через портал Госуслуг. А еще можно оставить комментарий или поддержать мнение других пользователей.



В голосовании участвуют 100 водоемов, расположенные на территории всей Московской области.Проголосовать можно только один раз и за один объект.





«Эта программа по праву стала одной из самых любимых и важных для жителей Подмосковья. С каждым годом все больше людей принимают в ней активное участие, и мы верим, что этот год не станет исключением», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.