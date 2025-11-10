Какой пруд расчистят в 2026 году — решат жители Подмосковья
На портале «Добродел» стартовало голосование — выбор водоемов для расчистки в 2026 году по программе Губернатора Московской области «100 прудов и озер». Отдать свой голос можно до 10 декабря 2025 года, сообщили в подмосковном Минэкологии.
Жители Московской области сами определяют, какие пруды и озера обновить в первую очередь. Для этого необходимо выбрать свой муниципалитет, найти нужный водоем в списке и проголосовать, авторизовавшись через портал Госуслуг. А еще можно оставить комментарий или поддержать мнение других пользователей.
В голосовании участвуют 100 водоемов, расположенные на территории всей Московской области.Проголосовать можно только один раз и за один объект.
«Эта программа по праву стала одной из самых любимых и важных для жителей Подмосковья. С каждым годом все больше людей принимают в ней активное участие, и мы верим, что этот год не станет исключением», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.В 2024 году более 47 000 жителей определили 20 водоемов общей площадью 302 гектара, которые вошли в план расчистки на 2025 год. Итоги текущего голосования сформируют перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и очистке в 2026 году.
Отдать свой голос можно по ссылке.