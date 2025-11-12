Подмосковные белки начали готовиться к зимним холодам
В преддверии морозов и устойчивых минусовых температур белки в подмосковных лесах начали активно готовить запасы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
В отличие от многих других животных, эти зверьки не впадают в спячку. Поэтому их выживание напрямую зависит от тщательной подготовки.
«Главная задача – создать «продовольственные склады». Для этого ловкие зверьки наполняют дупла орехами, желудями и семечками. Значительную часть провизии они закапывают в землю, но часто потом не могут найти все тайники. Белки уделяют большое внимание и своему жилью. Они тщательно утепляют дупла мхом, сухой травой и шерстью животных. Так зверьки создают надёжную защиту от зимних ветров и морозов», – пояснили в министерстве.Там назвали важным элементом подготовки и смену «одежды». Лёгкий летний мех меняется на густой и высокий зимний, который к тому же служит эффективным элементом маскировки.
Зимой белки продолжают активно бегать в поисках своих запасов. А после сытного завтрака они устраиваются на сон в своих утеплённых гнездах, заключили в Минэкологии.