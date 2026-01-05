Экология, индивидуальность, дресс-код: Стилист перечислил главные тренды гардероба на 2026 год
2026-й готовится стать годом осознанности и стиля, где на смену бездумным покупкам приходит выверенный гардероб. Каким принципам нужно следовать, чтобы быть в тренде?
Стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» рассказал о ключевых трендах, которые уже формируют наше отношение к одежде. В центре внимания теперь качество, история и уместность.
«Первый и главный тренд — экологичный и осмысленный подход к покупкам. То есть, если это джинсы, то они идеально смотрятся и с каблуком, и с кроссовками. Вещь должна долго служить», — отметил он.
Второй тренд, по мнению стилиста, — расцвет индивидуальности.
«Уходит табуированность, массовость. Люди начали более тщательно обращаться к винтажу, к вещам с историей. И если у сумки будет история, то она будет намного интереснее и изящнее», — объяснил Никита.
Третий важный сдвиг — возвращение осмысленного дресс-кода после эпохи вседозволенности в одежде.
«Опять появляется дресс-код, то есть у людей началось осознание после эпохи оверсайза, что все равно на работу мы ходим в одном, гуляем с детьми — в другом, на ужин идем в третьем», — поделился эксперт.
Таким образом, гардероб 2026 года — это не про количество, а про качество, не про всеобщее единообразие, а про личную историю, и не про комфорт любой ценой, а про уместность.