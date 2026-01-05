Экология, индивидуальность, дресс-код: Стилист перечислил главные тренды гардероба на 2026 год

05 января 2026, 11:40

Стилист Карстен: в 2026 году вернется дресс-код и индивидуальность

Фото: iStock/CarmenMurillo

2026-й готовится стать годом осознанности и стиля, где на смену бездумным покупкам приходит выверенный гардероб. Каким принципам нужно следовать, чтобы быть в тренде?





Стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» рассказал о ключевых трендах, которые уже формируют наше отношение к одежде. В центре внимания теперь качество, история и уместность.





«Первый и главный тренд — экологичный и осмысленный подход к покупкам. То есть, если это джинсы, то они идеально смотрятся и с каблуком, и с кроссовками. Вещь должна долго служить», — отметил он.

«Уходит табуированность, массовость. Люди начали более тщательно обращаться к винтажу, к вещам с историей. И если у сумки будет история, то она будет намного интереснее и изящнее», — объяснил Никита.