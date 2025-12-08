«Почему вы решаете, как мне выглядеть?»: Влад Лисовец призвал не ограничивать детский стиль

08 декабря 2025, 21:42

Влад Лисовец заявил, что ломать самовыражение — преступление против личности

Влад Лисовец (Фото: Instagram* / @vladislavlisovets)

Стилист Влад Лисовец заявил в шоу «Дерзкая готовка», что подавление детского самовыражения — плохая идея.





Он вспомнил, что в детстве его не ограничивали в выборе стиля, поэтому он вырос без ощущения общественных запретов. По его словам, в мире одинаковых причёсок и строгой формы невозможно воспитать полноценную индивидуальность.





«Растёт следующее поколение. Если мы хотим нормальное поколение, мы ни в коем случае не должны его ломать, как ломали нас. Почему вы все решаете, как мне выглядеть? Да, я маленький, но если я родился, это не значит, что я должен всех вас слушать», — заявил Лисовец.